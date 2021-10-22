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Зоран Лукич прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной России

Зоран Лукич прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной России
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Сербский специалист Зоран Лукич прокомментировал своё назначение на должность главного тренера сборной России по баскетболу.

«В конце сентября у нас состоялась первая встреча с Андреем Кириленко и руководством федерации. Пообщались продуктивно, я сразу почувствовал большой интерес. А в эту среду я представил тренерскому совету РФБ свою философию, взгляды на то, в каком направлении дальше должна развиваться сборная России. Тоже хороший конструктивный разговор, всё прошло позитивно, без тяжёлых моментов.

В «Нижнем Новгороде» мы традиционно стараемся максимально соблюдать баланс между достижением спортивного результата и предоставлением практики молодым игрокам. Часто тренерам бывает трудно найти эту середину, но я в этом котле варюсь уже много лет, здесь для меня нет ничего нового. Именно этого ждут от меня в российской сборной. Возглавить национальную команду — большая честь, но такое предложение я принял бы только от двух сборных — России и Сербии», — приводит слова Лукича пресс-служба Российской Федерации баскетбола.

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