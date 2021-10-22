Уилл Клайберн назвал игрока другого клуба, которого хотел бы видеть в ЦСКА

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн перед матчем регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом» заявил, что был бы не против видеть в своей команде центрового соперников Мустафу Фалля.

«Кого из «Олимпиакоса» хотел бы видеть в ЦСКА? Я бы выбрал Мустафу Фалля, потому что он очень габаритый. Игрок, который создаёт проблемы под кольцом соперника. Самым большим преимуществом «Олимпиакоса» является именно Фалль. Он очень крупный парень. Очень высокий. Нам будет сильно не хватать Милутинова и Шенгелии, поэтому могу сказать, что Фалль — преимущество наших соперников. Он выделяется своими габаритами и может создать проблемы для любого соперника. Особенно сейчас, когда нам не хватает двух очень важных «больших». То, как мы с этим справимся, будет иметь решающее значение в матче», — приводит слова Клайберна Gazzetta.