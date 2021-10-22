Новый главный тренер сборной России Зоран Лукич получит гражданство РФ

Новый главный тренер сборной России, серб Зоран Лукич в ближайшее время должен получить российский паспорт. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на председателя тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Станислава Ерёмин.



«За эти 10 лет он даже стал немножко россиянином. Я знаю, что он сейчас должен получить российский паспорт», — сказал Ерёмин.



О назначении Лукича на пост главного тренера сборной Росии было объявлено сегодня, 22 октября. 50-летний сербский специалист продолжит работу в «Нижнем Новгороде», а во второй половине ноября проведёт первый сбор национальной команды.

В ближайшее время Лукич назовёт имена помощников и объявит список игроков, вызванных для подготовки к старту отбора на Кубок мира — 2023.



Ранее мнением о назначении Лукича поделился известный комментатор Владимир Гомельский.