Евролига отреагировала на информацию о создании европейского дивизиона НБА

Представители Евролиги подтвердили встречу с руководителями НБА и ФИБА, опровергнув при этом сообщения о создании европейского дивизиона с лучшими клубами континента. Об этом информирует Eurohoops.
Кроме того, утверждается, что президент Евролиги Жорди Бертомеу не получал письма от комиссионера НБА Адама Сильвера с предложением создать новый чемпионат.
Ранее сообщалось, что новая европейская лига будет существовать отдельно от американской, но Национальная баскетбольная ассоциация будет её организатором и станет использовать свой бренд. Не исключалось, что работа над проектом начнётся уже в следующем сезоне. Поводом для действий НБА стала якобы имеющаяся очередная волна возмущения, которую выразили клубы Евролиги по отношению к руководству организации.
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