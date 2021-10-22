Евролига отреагировала на информацию о создании европейского дивизиона НБА

Представители Евролиги подтвердили встречу с руководителями НБА и ФИБА, опровергнув при этом сообщения о создании европейского дивизиона с лучшими клубами континента. Об этом информирует Eurohoops.

Кроме того, утверждается, что президент Евролиги Жорди Бертомеу не получал письма от комиссионера НБА Адама Сильвера с предложением создать новый чемпионат.

Ранее сообщалось, что новая европейская лига будет существовать отдельно от американской, но Национальная баскетбольная ассоциация будет её организатором и станет использовать свой бренд. Не исключалось, что работа над проектом начнётся уже в следующем сезоне. Поводом для действий НБА стала якобы имеющаяся очередная волна возмущения, которую выразили клубы Евролиги по отношению к руководству организации.