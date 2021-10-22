Энтони Дэвис рассказал, что сделал Расселл Уэстбрук после провального дебюта за «Лейкерс»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал о реакции Расселла Уэстбрука на неудачное выступление в дебютном матче регулярного чемпионата НБА сезона-2021/2022.
«Расселл оставался самим собой как на паркете, так и за его пределами. Он смог вернуть себе уверенность в своих любимых действиях на паркете, нанёс несколько бросков со средней дистанции, что он делает регулярно, а затем начал свой трёп. Серьёзно, он стал задирать команду после каждого заброшенного им мяча.
Он был полностью самим собой, приятно видеть, как он использовал свой выходной, чтобы всё обдумать, пережить и полностью забыть об игре против „Голден Стэйт“. Он вернулся к тренировкам, оставаясь самим собой. Надеюсь, эта уверенность проявится на площадке и мы увидим старого доброго Расселла Уэстбрука», — приводит слова Дэвиса Lakers Nation.
- 22 октября 2021
-
19:05
-
18:58
-
17:37
-
16:39
-
15:44
-
15:16
-
15:08
-
14:08
-
13:40
-
12:59
-
11:50
-
11:22
-
11:16
-
11:06
-
10:41
-
09:40
-
09:35
-
08:50
-
08:40
-
08:34
-
07:52
-
05:47
-
04:56
-
00:10
- 21 октября 2021
-
23:24
-
22:48
-
22:40
-
22:09
-
21:52
-
20:45
-
19:23
-
19:01
-
18:05
-
16:55
-
16:50