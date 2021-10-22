Энтони Дэвис рассказал, что сделал Расселл Уэстбрук после провального дебюта за «Лейкерс»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал о реакции Расселла Уэстбрука на неудачное выступление в дебютном матче регулярного чемпионата НБА сезона-2021/2022.



«Расселл оставался самим собой как на паркете, так и за его пределами. Он смог вернуть себе уверенность в своих любимых действиях на паркете, нанёс несколько бросков со средней дистанции, что он делает регулярно, а затем начал свой трёп. Серьёзно, он стал задирать команду после каждого заброшенного им мяча.



Он был полностью самим собой, приятно видеть, как он использовал свой выходной, чтобы всё обдумать, пережить и полностью забыть об игре против „Голден Стэйт“. Он вернулся к тренировкам, оставаясь самим собой. Надеюсь, эта уверенность проявится на площадке и мы увидим старого доброго Расселла Уэстбрука», — приводит слова Дэвиса Lakers Nation.