Дуайт Ховард одним словом отреагировал на непопадание в топ-75 игроков в истории НБА
Поделиться
Центровой клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард высказался о своём непопадании в топ-75 игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации.
«Неуважительно», — цитирует Ховарда Bleacher Report.
Напомним, НБА опубликовала список топ-75 лучших игроков по итогам голосования среди представителей СМИ, действующих и бывших баскетболистов, тренеров, генеральных менеджеров и руководителей клубов. В списке 76 игроков, поскольку два последних места набрали равное количество баллов. В списке есть 11 действующих игроков лиги. Это Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Кармело Энтони, Рассел Уэстбрук, Дэмьен Лиллард, Кавай Леонард, Стефен Карри, Яннис Адетокунбо, Джеймс Харден, Кевин Дюрант и Крис Пол.
Комментарии
- 22 октября 2021
-
20:55
-
19:05
-
18:58
-
17:37
-
16:39
-
15:44
-
15:16
-
15:08
-
14:08
-
13:40
-
12:59
-
11:50
-
11:22
-
11:16
-
11:06
-
10:41
-
09:40
-
09:35
-
08:50
-
08:40
-
08:34
-
07:52
-
05:47
-
04:56
-
00:10
- 21 октября 2021
-
23:24
-
22:48
-
22:40
-
22:09
-
21:52
-
20:45
-
19:23
-
19:01
-
18:05
-
16:55
Партнерский контент