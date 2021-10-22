Дуайт Ховард одним словом отреагировал на непопадание в топ-75 игроков в истории НБА

Центровой клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард высказался о своём непопадании в топ-75 игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации.



«Неуважительно», — цитирует Ховарда Bleacher Report.



Напомним, НБА опубликовала список топ-75 лучших игроков по итогам голосования среди представителей СМИ, действующих и бывших баскетболистов, тренеров, генеральных менеджеров и руководителей клубов. В списке 76 игроков, поскольку два последних места набрали равное количество баллов. В списке есть 11 действующих игроков лиги. Это Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Кармело Энтони, Рассел Уэстбрук, Дэмьен Лиллард, Кавай Леонард, Стефен Карри, Яннис Адетокунбо, Джеймс Харден, Кевин Дюрант и Крис Пол.