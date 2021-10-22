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«Барселона» разгромила «Зенит» с разницей +26 в Евролиге

«Барселона» разгромила «Зенит» с разницей +26 в Евролиге
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Санкт-петербургский «Зенит» на выезде проиграл испанской «Барселоне» в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 84:58.

Встреча началась в равной борьбе, к первому перерыву каталонской команде удалось вырваться вперёд всего на одно очко. Однако ситуация изменилась во второй десятиминутке, когда «Зенит» сумел набрать всего восемь очков за игровой отрезок против 24 у каталонцев.

В третьем игровом отрезке сильнее вновь оказалась «Барселона», увеличившая преимущество до 25 очков, что, фактически, превратило заключительный игровой отрезок в формальность. В четвёртой четверти каталонцы оказались сильнее на одно очко. Итоговый счёт встречи — 84:58 в пользу «Барселоны».

Самым результативным игроком матча в составе каталонцев стал Никола Миротич, записавший на свой счёт 20 очков. В составе «Зенита» ни одному из баскетболистов не удалось преодолеть отметку в десять набранных очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур
22 октября 2021, пятница. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
84 : 58
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Барселона: Миротич - 20, Дэвис - 11, Шанлы - 11, Лапровиттола - 8, Курич - 7, Шмитс - 7, Йокубайтис - 6, Хэйс - 6, Калатес - 4, Хиггинс - 4, Мартинес, Ориола
Зенит: Бэрон - 8, Д. Кулагин - 8, Лойд - 8, Понитка - 8, Гудайтис - 6, Пойтресс - 6, Фрэнкамп - 5, Мики - 4, Вольхин - 3, Зубков - 2, Карасёв, Кузминскас
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