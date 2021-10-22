«Барселона» разгромила «Зенит» с разницей +26 в Евролиге

Санкт-петербургский «Зенит» на выезде проиграл испанской «Барселоне» в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 84:58.



Встреча началась в равной борьбе, к первому перерыву каталонской команде удалось вырваться вперёд всего на одно очко. Однако ситуация изменилась во второй десятиминутке, когда «Зенит» сумел набрать всего восемь очков за игровой отрезок против 24 у каталонцев.



В третьем игровом отрезке сильнее вновь оказалась «Барселона», увеличившая преимущество до 25 очков, что, фактически, превратило заключительный игровой отрезок в формальность. В четвёртой четверти каталонцы оказались сильнее на одно очко. Итоговый счёт встречи — 84:58 в пользу «Барселоны».



Самым результативным игроком матча в составе каталонцев стал Никола Миротич, записавший на свой счёт 20 очков. В составе «Зенита» ни одному из баскетболистов не удалось преодолеть отметку в десять набранных очков.