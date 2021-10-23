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«Торонто» разгромил на выезде «Бостон», «Вашингтон» победил в овертайме «Индиану»

«Торонто» разгромил на выезде «Бостон», «Вашингтон» победил в овертайме «Индиану»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» на домашнем паркете принимал «Торонто Рэпторс». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 115:83.

Самый значительный вклад в победу «Торонто» внесли 20-летний Скотти Барнс, отметившийся дабл-даблом из 25 очков, 13 подборов и 2 передач и разыгрывающий Гари Трент-мл., на счету которого 20 очков, 3 подбора и одна передача.

НБА - регулярный чемпионат
23 октября 2021, суббота. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
83 : 115
Торонто Рэпторс
Торонто
Бостон Селтикс: Тейтум - 18, Ричардсон - 12, Хорфорд - 11, Браун - 9, Уильямс - 9, Лэнгфорд - 6, Уильямс - 5, Шрёдер - 4, Эрнангомес - 4, Притчард - 3, Кантер - 2, Hauser, Несмит, Паркер, Смарт, Томас, Фернанду
Торонто Рэпторс: Barnes - 25, Трент-мл. - 20, Ачиува - 15, Ануноби - 14, Буше - 11, Ванвлит - 11, Михайлюк - 8, Горан Драгич - 5, Banton - 2, Берч - 2, Бонга - 2, Champagnie, Johnson, Ватанабэ, Деккер, Сиакам, Флинн

Таким образом, «Бостон Селтикс» потерпел второе поражение кряду. В стартовой игре сезона они на выезде уступили «Нью-Йорк Никс» (134:138 ОТ).

В параллельном матче «Вашингтон Уизардс» на домашней площадке сумел сломить сопротивление «Индианы Пэйсерс» (135:134 ОТ). Разыгрывающий «столичных» Спенсер Динвидди стал наиболее результативным игроком матча – 34 очка, 6 подборов и 9 передач.

НБА - регулярный чемпионат
23 октября 2021, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
135 : 134
ОТ
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Вашингтон Уизардс: Динвидди - 34, Кузма - 26, Нето - 18, Дав. Бертанс - 17, Харрелл - 14, Гэффорд - 8, Колдуэлл-Поуп - 7, Холидей - 7, Kispert - 2, Авдия - 2, Ayayi, Todd, Бил, Брайант, Гилл, Уинстон, Хатимура
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 40, Брогдон - 28, Сабонис - 28, Duarte - 15, Лэмб - 9, Макконнелл - 9, Холидэй - 5, Jackson, Jarreau, Washington Jr., Битадзе, Бриссетт, Крэйг, ЛеВерт, Мартин, Уонамэйкер, Уоррен

В других матчах «Кливленд Кавальерс» дома потерпел поражение от «Шарлотт Хорнетс» (112:123), который одержал вторую победу кряду, а «Орландо Мэджик» с разницей в «-25» разгромно проиграл «Нью-Йорк Никс».

НБА - регулярный чемпионат
23 октября 2021, суббота. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
112 : 123
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Кливленд Кавальерс: Секстон - 33, Рубио - 15, Mobley - 13, Маркканен - 13, Аллен - 11, Осман - 9, Окоро - 7, Лав - 6, Уэйд - 3, Nembhard - 2, Pangos, Валентайн, Гарлэнд, Дэвис, Стивенс, Уиндлер, Фалль
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 30, Убре - 25, Хэйворд - 18, Болл - 17, Мартин - 10, Вашингтон - 8, Пламли - 7, Розир - 6, Смит - 2, Bouknight, Jones, Kulboka, Lewis, Thor, Кэри, Макдэниелс, Ричардс
НБА - регулярный чемпионат
23 октября 2021, суббота. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
96 : 121
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Wagner - 16, Бамба - 15, Suggs - 14, Росс - 12, Картер - 10, Энтони - 10, Хэмптон - 8, Вагнер - 6, Лопес - 5, Айзек, Браздейкис, Картер-Уильямс, Мур, Океке, Фульц, Харрис
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 21, Фурнье - 18, Куикли - 16, Топпин - 13, Бёркс - 12, Роуз - 12, Уокер - 11, Барретт - 7, Робинсон - 6, Grimes - 3, Sims - 2, McBride, Гибсон, Нокс, Ноэль, Саманич, Селден
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