«Торонто» разгромил на выезде «Бостон», «Вашингтон» победил в овертайме «Индиану»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» на домашнем паркете принимал «Торонто Рэпторс». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 115:83.
Самый значительный вклад в победу «Торонто» внесли 20-летний Скотти Барнс, отметившийся дабл-даблом из 25 очков, 13 подборов и 2 передач и разыгрывающий Гари Трент-мл., на счету которого 20 очков, 3 подбора и одна передача.
Таким образом, «Бостон Селтикс» потерпел второе поражение кряду. В стартовой игре сезона они на выезде уступили «Нью-Йорк Никс» (134:138 ОТ).
В параллельном матче «Вашингтон Уизардс» на домашней площадке сумел сломить сопротивление «Индианы Пэйсерс» (135:134 ОТ). Разыгрывающий «столичных» Спенсер Динвидди стал наиболее результативным игроком матча – 34 очка, 6 подборов и 9 передач.
В других матчах «Кливленд Кавальерс» дома потерпел поражение от «Шарлотт Хорнетс» (112:123), который одержал вторую победу кряду, а «Орландо Мэджик» с разницей в «-25» разгромно проиграл «Нью-Йорк Никс».
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