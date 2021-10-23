Майлз Тёрнер повторил редкое достижение Леброна Джеймса и Кевина Дюранта

Центровой «Индианы Пэйсерз» Майлз Тёрнер повторил выдающиеся достижение, которое ранее покорялось лишь лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу и форварду «Бруклин Нетс» Кевину Дюранту. В матче регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс» (134:135 ОТ) Майлз стал самым результативным игроком своей команды, отметившись и другими статистическими показателями: Тёрнер — третий игрок в истории НБА, набравший 40+ очков, 10+ подборов и 3+ блок-шота при как минимум 5 трёхочковых попаданиях и 65% точности с игры. Ранее это делали только Джеймс и Дюрант. Об этом сообщается на странице NBA Stats в «Твиттере».



Тёрнер по итогам регулярного чемпионата сезона-2020/2021 стал лучшим блокирующим лиги. Всего в последней регулярке он принял участие в 47 матчах (все в старте), набирая в них 12,6 очка, выполняя 1,0 передачи и 3,4 блок-шота.