Майлз Тёрнер повторил редкое достижение Леброна Джеймса и Кевина Дюранта

Центровой «Индианы Пэйсерз» Майлз Тёрнер повторил выдающиеся достижение, которое ранее покорялось лишь лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу и форварду «Бруклин Нетс» Кевину Дюранту. В матче регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс» (134:135 ОТ) Майлз стал самым результативным игроком своей команды, отметившись и другими статистическими показателями: Тёрнер — третий игрок в истории НБА, набравший 40+ очков, 10+ подборов и 3+ блок-шота при как минимум 5 трёхочковых попаданиях и 65% точности с игры. Ранее это делали только Джеймс и Дюрант. Об этом сообщается на странице NBA Stats в «Твиттере».
Тёрнер по итогам регулярного чемпионата сезона-2020/2021 стал лучшим блокирующим лиги. Всего в последней регулярке он принял участие в 47 матчах (все в старте), набирая в них 12,6 очка, выполняя 1,0 передачи и 3,4 блок-шота.
- 23 октября 2021
-
10:24
-
10:11
-
09:51
-
09:35
-
09:02
-
09:00
-
08:54
-
08:46
-
07:44
-
05:41
-
05:26
-
00:52
-
00:28
- 22 октября 2021
-
23:46
-
23:20
-
23:16
-
21:50
-
20:55
-
19:05
-
18:58
-
17:37
-
16:39
-
15:44
-
15:16
-
15:08
-
14:08
-
13:40
-
12:59
-
11:50
-
11:22
-
11:16
-
11:06
-
10:41
-
09:40
-
09:35