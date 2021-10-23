Энес Кантер: китайское правительство отправило уйгуров, казахов, таджиков в концлагеря

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер выступил с новым критическим заявлением в адрес правительства Китая и главы государства Си Цзиньпина.
«Пытки, изнасилования, принудительные аборты, стерилизация, разлучение семей, произвольные задержания, концентрационные лагеря, политическое перевоспитание, принудительный труд. Всё это происходит прямо сейчас с более чем 1,8 миллионами уйгуров в районе Синьцзян в северо-западном Китае. Это происходит прямо тогда, когда я записываю это видео.
Китайское правительство принимает радикальные меры по подавлению уйгурского народа просто потому, что тот принимает свою религию, свою культуру, язык, историю и самобытность. Уйгурский регион стал тюрьмой под открытым небом, где у уйгурского народа нет свободы. Китайское правительство отправило уйгуров вместе с казахами, таджиками и другими мусульманскими группами в концентрационные лагеря за то, что они просто подали заявление на получение паспорта, за отправку сообщений кому-то за границу или за веру во что-то, что не соответствует повестке дня Коммунистической партии Китая.
Хочу упомянуть премьер-министра Пакистана Имрама Хана, короля Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, наследного принца Абу-Даби Мохамеда бин Заида бин Султана Аль Нахайяна и президента Ирана Эбрахима Раиси. Это позор и печаль, что вы решили отдать приоритет деньгам и бизнесу с Китаем, забыв про права человека. Вы называете себя мусульманами, но используете это для галочки. Вам просто наплевать на людей. Это касается и спортсменов Мохамеда Салаха, Карима Абдул-Джаббара и Амира Хана. Почему вы молчите? Скажите что-то. Сделайте что-нибудь. Высказывайтесь. Ваше молчание и ваше бездействие — соучастие.
Бессердечный диктатор Китая Си Цзиньпин и Коммунистическая партия Китая, я призываю вас прямо сейчас перед всем миром. Закройте рабские трудовые лагеря и освободите уйгуров! Остановите геноцид сейчас же!» — заявил Кантер на видео в своём «твиттере».
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