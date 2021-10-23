Игрок «Лейкерс» выдал статистику 0+0+0+0+0 за 21 минуту на площадке

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Эйвери Брэдли не набрал очков, передач, подборов, перехватов и блок-шотов в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (105:115).



Брэдли выдал статистическую линию 0+0+0+0+0 за 21 минуту на площадке. Это 11 случай в истории НБА, когда баскетболист не смог отметиться в статистическом протоколе, проведя как минимум 20 минут на площадке. Рейтинг «плюс-минус» Брэдли составил -25.

Наиболее результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, набравший 25 очков и совершивший 2 подбора и 5 передач. Самый значительный вклад в победу «Финикса» внёс разыгрывающий Крис Пол, отметившийся дабл-даблом из 23 очков, 5 подборов и 14 передач.



«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел второе домашнее поражение кряду. В первой игре сезона он уступил «Голден Стэйт Уорриорз» (114:121).