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«Лейкерс» установили антирекорд в истории организации

«Лейкерс» установили антирекорд в истории организации
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«Лос-Анджелес Лейкерс» отметился антирекордом в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Клуб из Калифорнии потерпел сразу два домашних поражения подряд, чего ещё ни разу с ним не случалось.

В первой игре сезона «Лейкерс» уступили «Голден Стэйт Уорриорз» (114:121). Во втором матче чемпионата команда потерпела поражение от «Финикс Санз» — 115:105.

Напомним, в нынешнее межсезонье «Лос-Анджелес Лейкерс» стал самым возрастным клубом в истории НБА. Средний возраст игроков команды составляет почти 33 года — а именно 32,8. В это межсезонье коллектив пополнили сразу шесть новичков, чей возраст достиг отметки в 32 года или больше.

В частности, защитнику Расселлу Уэстбруку 32 года, форвардам Кармело Энтони и Тревору Аризе 37 и 36 лет соответственно. Лидеру клуба Леброну Джеймсу в декабре исполнится 37.

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