Мэджик Джонсон: я связан с «Лейкерс» на протяжении 42 лет. Впервые вижу что-то подобное
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Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон поделился мнением о конфликтной ситуации, которая возникла между баскетболистами калифорнийского клуба Энтони Дэвисом и Дуайтом Ховардом во время матча регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз».
«Дуайт Ховард и Энтони Дэвис вступили в стычку на скамейке… Я связан с «Лейкерс» на протяжении 42 лет. Впервые вижу что-то подобное. Остаётся лишь покачать головой», – написал Джонсон на своей странице в «Твиттере».
Дэвис и Ховард начали выяснять отношения во время одного из тайм-аутов в матче с «Финиксом». Игроки толкнули друг друга, после чего драку удалось предотвратить благодаря вмешательству одноклубников. «Лейкерс» потерпели второе поражение в двух матчах на старте сезона НБА.
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