Энтони Дэвис высказался о потасовке с Дуайтом Ховардом во время матча НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал конфликт, который у него произошёл с центровым команды Дуайтом Ховардом. Инцидент случился во время матча регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз».



«Всё уже в прошлом. Мы обсудили случившееся с Дуайтом и оставили это в раздевалке во время большого перерыва», – приводит слова Дэвиса ESPN US.

В матче с «Финиксом» «Лейкерс» потерпели поражение со счётом 105:115. Оно стало уже вторым домашним поражением калифорнийской команды кряду. В первом матче сезона «Лос-Анджелес» уступил «Голден Стэйт Уорриорз» (114:121). Такой неудачный старт «Лос-Анджелеса» на старте регулярного чемпионата НБА стал причиной антирекорда клуба в истории организации.

Ранее стычку с Дэвисом прокомментировал и Ховард.