Леброн Джеймс отреагировал на провал «Лейкерс» в начале сезона

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о неудачном старте команды в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.



«Создание сильной команды – процесс, на который требуется немало времени. Я знаю это не понаслышке. Это не происходит в одночасье, как бы этого ни хотелось. На это нужно время, и мы сами узнаем, когда всё случится. А прямо сейчас нам нужно просто продолжать работать», – приводит слова Джеймса ESPN US.

В недавнем матче с «Финикс Санз» «Лейкерс» потерпели поражение со счётом 105:115. Оно стало уже вторым домашним поражением калифорнийской команды кряду. В первом матче сезона «Лос-Анджелес» уступил «Голден Стэйт Уорриорз» (114:121). Такой неудачный старт «Лос-Анджелеса» на старте регулярного чемпионата НБА стал причиной антирекорда клуба в истории организации.