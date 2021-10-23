Леброн Джеймс отреагировал на провал «Лейкерс» в начале сезона

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о неудачном старте команды в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.
«Создание сильной команды – процесс, на который требуется немало времени. Я знаю это не понаслышке. Это не происходит в одночасье, как бы этого ни хотелось. На это нужно время, и мы сами узнаем, когда всё случится. А прямо сейчас нам нужно просто продолжать работать», – приводит слова Джеймса ESPN US.
В недавнем матче с «Финикс Санз» «Лейкерс» потерпели поражение со счётом 105:115. Оно стало уже вторым домашним поражением калифорнийской команды кряду. В первом матче сезона «Лос-Анджелес» уступил «Голден Стэйт Уорриорз» (114:121). Такой неудачный старт «Лос-Анджелеса» на старте регулярного чемпионата НБА стал причиной антирекорда клуба в истории организации.
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