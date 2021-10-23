Кевин Гарнетт обратился к Рэю Аллену после 9 лет вражды

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт в «сториз» своего «инстаграма» поздравил бывших товарищей по команде Рэя Аллена и Пола Пирса с попаданием в топ-75 игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

«Совершенно заслуженно. Поздравляю, короли», – написал Гарнетт.

Отметим, что Аллен сделал репост сообщения Гарнетта в «сториз» своего «инстаграма», добавив к нему смайл в виде сердца.



Гарнетт не общался с Алленом после того, как тот в 2012 году покинул «Селтикс» и перешёл в «Майами Хит», с которым год спустя вновь стал чемпионом НБА. Легендарный атакующий защитник завершил карьеру в 2014 году. Что касается Гарнетта, то он – пятый номер драфта-1995 – первую половину карьеры провёл в «Миннесоте Тимбервулвз», а после «Бостона» выступал за «Бруклин», после чего вернулся в «Миннесоту».