Форвард ЦСКА Уилл Клайберн — MVP 5-го тура Евролиги

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн стал MVP 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.
В матче с «Олимпиакосом» (88:82) Клайберн набрал 29 очков (6/8 двухочковых, 3/8 трёхочковых, 8/8 штрафных), 3 подбора и 4 передачи при рейтинге эффективности 32 балла. Американец в третий раз признаётся самым ценным игроком тура за 6 лет карьеры в Евролиге.
Более высокую эффективность на этой неделе показал защитник «Олимпиакоса» Тайлер Дорси, однако он не был признан MVP из-за проигрыша команды. В пятёрку лучших игроков тура также вошли форвард «Басконии» Симоне Фонтеккио (30 баллов), форвард «Барселоны» Никола Миротич (28 баллов) и защитник «Маккаби» Джеймс Наннэлли (25 баллов).
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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