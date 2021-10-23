«Филадельфия» готова обменять Бена Симмонса в любой клуб НБА, кроме одного

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски высказался о потенциальной сделке, которую могут совершить «Филадельфиея Сиксерс» и «Бруклин Нетс». Клубы могли бы произвести обмен проблемных для себя игроков: Бена Симмонса и Кайри Ирвинга. Симмонс не желает выступать за «Филадельфию», а Ирвинг — проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего не может принимать участие в домашних встречах команды.
«Дэрил Мори (президент по баскетбольным операциям «Филадельфии Сиксерс». — Прим. «Чемпионата») обзвонил всю лигу, интересовавшись о звёздных игроках и пытаясь найти вариант по обмену Бена Симмонса. Но есть одна команда, куда он не звонил. Я говорю о «Бруклине». Он не звонил Шону Марксу (генеральному менеджеру «Нетс». — Прим. «Чемпионата») по поводу Кайри Ирвинга.
Мне сообщили, что «Бруклин» получает входящие звонки от команд по Кайри. При этом сами они такие звонки не совершают», – приводит слова Воджнаровски Sportando.
- 23 октября 2021
-
17:27
-
16:59
-
15:32
-
14:24
-
14:16
-
13:56
-
13:10
-
12:31
-
12:15
-
11:55
-
11:01
-
10:24
-
10:11
-
09:51
-
09:35
-
09:02
-
09:00
-
08:54
-
08:46
-
07:44
-
05:41
-
05:26
-
00:52
-
00:28
- 22 октября 2021
-
23:46
-
23:20
-
23:16
-
21:50
-
20:55
-
19:05
-
18:58
-
17:37
-
16:39
-
15:44
-
15:16