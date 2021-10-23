«Филадельфия» готова обменять Бена Симмонса в любой клуб НБА, кроме одного

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски высказался о потенциальной сделке, которую могут совершить «Филадельфиея Сиксерс» и «Бруклин Нетс». Клубы могли бы произвести обмен проблемных для себя игроков: Бена Симмонса и Кайри Ирвинга. Симмонс не желает выступать за «Филадельфию», а Ирвинг — проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего не может принимать участие в домашних встречах команды.

«Дэрил Мори (президент по баскетбольным операциям «Филадельфии Сиксерс». — Прим. «Чемпионата») обзвонил всю лигу, интересовавшись о звёздных игроках и пытаясь найти вариант по обмену Бена Симмонса. Но есть одна команда, куда он не звонил. Я говорю о «Бруклине». Он не звонил Шону Марксу (генеральному менеджеру «Нетс». — Прим. «Чемпионата») по поводу Кайри Ирвинга.

Мне сообщили, что «Бруклин» получает входящие звонки от команд по Кайри. При этом сами они такие звонки не совершают», – приводит слова Воджнаровски Sportando.