Гомельский оценил старт всех российских клубов в сезоне Евролиги

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский оценил старт всех российских клубов в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2021/2022.



«ЦСКА одержал четыре победы в первых пяти турах. Но оценивать необходимо не результат, а качество игры. По моим впечатлениям, Итудис несколько изменил схемы защиты на периметре. В новых посторениях изменилась роль мощных форвардов: Шенгелии и Фойгтманна. Соответственно, у Шведа и Хэккетта появилась возможность искать перехваты, если они опекают игроков без мяча. В подстраховке теперь участвуют и защитники. Но сам по себе момент выхода на подсьраховку — очень тонкий. У кого-то получается лучше, у кого-то — хуже. В атаке особых изменений по сравнению с прошлым сезоном — нет. Наличие Шведа и Лундберга позволяет создавать возможность для бросков без сопротивления в углах площадки. Осталось только повысить реализацию.



»Зенит" — в порядке. Вернётся Напьер, и атака станет более острой. УНИКС пока не готов психологически. Исправится по мере накопления опыта", — написал Владимир Гомельский на своём сайте.