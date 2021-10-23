Дэмьен Лиллард назвал 4 игроков, непопадание которых в топ-75 всех времён его удивило

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард высказался о своём попадании в топ-75 игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации.



«Я был удивлён. Для меня большая честь быть включённым в список лучших игроков в истории НБА. Я ценю это, но мне ещё многое предстоит сделать», — цитирует Лилларда журналист Шон Хайкин в своём «твиттере».



По словам Хайкина, Лиллард сказал, что был удивлён непопаданию в список Дуайта Ховарда, Винса Картера, Трэйси Макгрэди и Алекса Инглиша.



Напомним, НБА опубликовала список топ-75 лучших игроков по итогам голосования среди представителей СМИ, действующих и бывших баскетболистов, тренеров, генеральных менеджеров и руководителей клубов. В списке 76 игроков, поскольку два последних места набрали равное количество баллов. В списке есть 11 действующих игроков лиги. Это Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Кармело Энтони, Рассел Уэстбрук, Дэмьен Лиллард, Кавай Леонард, Стефен Карри, Яннис Адетокунбо, Джеймс Харден, Кевин Дюрант и Крис Пол.