Лонзо Болл установил уникальное достижение в НБА

Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Лонзо Болл стал первым игроком в истории НБА, которому удалось сделать трипл-дабл за три разные команды, пребывая в возрасте до 24 лет. Об этом сообщается в «твиттере» Sports Center.



Свой первый трипл-дабл за «Чикаго» Болл оформил в победном матче с «Нью-Орлеаном» (128:112) – 17 очков, 10 подборов, 10 передач. Ранее он делал трипл-дабл в составе «Нью-Орлеана» и «Лос-Анджелес Лейкерс».



Напомним, 21 октября брат Лонзо, выступающий за «Шарлотт Хорнетс», Ламело Болл, установил другой рекорд НБА. 20-летний разыгрывающий стал самым молодым баскетболистом в истории, покорившим статистику 30+ очков, 5+ подборов и 5+ передач в первой игре сезона. Кроме того, Болл стал третьим самым молодым игроком всех времён, показавшим результативность 30+ очков в матче-открытии.