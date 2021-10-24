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«Портленд» разгромил «Финикс», «Клипперс» уступили «Гриззлиз», несмотря на 41 очко Джорджа

«Портленд» разгромил «Финикс», «Клипперс» уступили «Гриззлиз», несмотря на 41 очко Джорджа
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В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» дома разгромил «Финикс Санз» со счётом 134:105.

В составе победителей лучшими на площадке были Си Джей Макколлум (28 очков), Дэмьен Лиллард (19 очков) и Анферни Саймонс (18 очков). У «Финикса» наиболее заметными в игре стали Девин Букер (21 очко), Микал Бриджес (14 очков) и Элфрид Пэйтон (14 очков).

НБА - регулярный чемпионат
24 октября 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
134 : 105
Финикс Санз
Финикс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 28, Лиллард - 19, Саймонс - 18, Пауэлл - 16, Литтл - 11, Нуркич - 9, Нэнс - 8, Ковингтон - 6, Маклемор - 6, Зеллер - 5, Brown - 4, Смит - 2, Эллеби - 2, Watford, Блевинс, Снелл
Финикс Санз: Букер - 21, Бриджес - 14, Пэйтон - 14, Макги - 12, Эйтон - 8, Краудер - 7, Надер - 6, Джонсон - 5, Смит - 5, Шамет - 5, Пол - 4, Камински - 2, Хатчинсон - 2, Wainright, Пэйн, Шарич

В другом матче игрового дня «Мемфис Гриззлиз» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 120:114. В составе «Гриззлиз» лучшими на паркете были Джа Морант (28 очков), Де’Энтони Мелтон (22 очка) и Джарен Джексон (21 очко). У «Клипперс» наиболее заметными в матче стали Пол Джордж (41 очко и 10 подборов), Реджи Джексон (17 очков) и Эрик Бледсоу (12 очков).

НБА - регулярный чемпионат
24 октября 2021, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 120
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 41, Джексон - 17, Бледсо - 12, Хартенштайн - 11, Кеннард - 10, Моррис - 9, Зубац - 6, Батюм - 5, Мэнн - 3, Boston Jr., Johnson, Preston, Ибака, Коффи, Леонард, Скрабб, Уинслоу
Мемфис Гриззлиз: Морант - 28, Мелтон - 22, Джексон - 21, Бейн - 19, Адамс - 17, Williams - 6, Андерсон - 4, Кларк - 3, Aldama, Pons, Брукс, Джонс, Калвер, Кончар, Меррилл, Тийе, Тиллман

Ранее в НБА прошли ещё шесть матчей: «Чикаго» – «Детройт» (97:82), «Сан-Антонио» – «Милуоки» (111:121), «Кливленд» – «Атланта» (101:95), «Индиана» – «Майами» (102:91, ОТ), «Торонто» – «Даллас» (95:103), «Миннесота» – «Нью-Орлеан» (96:89).

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