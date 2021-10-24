«Портленд» разгромил «Финикс», «Клипперс» уступили «Гриззлиз», несмотря на 41 очко Джорджа

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» дома разгромил «Финикс Санз» со счётом 134:105.

В составе победителей лучшими на площадке были Си Джей Макколлум (28 очков), Дэмьен Лиллард (19 очков) и Анферни Саймонс (18 очков). У «Финикса» наиболее заметными в игре стали Девин Букер (21 очко), Микал Бриджес (14 очков) и Элфрид Пэйтон (14 очков).

В другом матче игрового дня «Мемфис Гриззлиз» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 120:114. В составе «Гриззлиз» лучшими на паркете были Джа Морант (28 очков), Де’Энтони Мелтон (22 очка) и Джарен Джексон (21 очко). У «Клипперс» наиболее заметными в матче стали Пол Джордж (41 очко и 10 подборов), Реджи Джексон (17 очков) и Эрик Бледсоу (12 очков).

Ранее в НБА прошли ещё шесть матчей: «Чикаго» – «Детройт» (97:82), «Сан-Антонио» – «Милуоки» (111:121), «Кливленд» – «Атланта» (101:95), «Индиана» – «Майами» (102:91, ОТ), «Торонто» – «Даллас» (95:103), «Миннесота» – «Нью-Орлеан» (96:89).