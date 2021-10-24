Ванесса Брайант выступила с новым заявлением по поводу дела после гибели Коби

Ванесса Брайант, вдова легенды НБА Коби Брайанта, заявила, что шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва допустил утечку фотографий с места гибели её мужа и дочери, хотя заверял её, что место крушения вертолёта охраняется.



«Я сказала: «Если вы не можете вернуть моего мужа и ребёнка, пожалуйста, убедитесь, что никто их не фотографирует. Пожалуйста, обезопасьте территорию». И Вильянуэва сказал: «Я сделаю это». Я ответила: «Нет, мне нужно, чтобы вы позвонили прямо сейчас, мне нужно, чтобы вы убедились, что охраняете территорию», — приводит слова Ваннессы Брайант Associated Press.



Несмотря на заварения Вильянуэвы, впоследствии полицейские и спасатели распространили фото жертв крушения. Ванесса Брайант после инцидента подала иск против округа Лос-Анджелес о вторжении в частную жизнь, которое спровоцировало эмоциональное расстройство.



Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта в Калабасасе недалеко от Лос-Анджелеса. В авиакатастрофе также погибли пилот, 13-летняя дочь Коби Джианна Брайант и семь пассажиров.