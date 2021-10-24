Российский разыгрывающий «Реала» возглавил рейтинг лучших игроков 2006 года рождения

15-летний российский разыгрывающий «Реала» Егор Дёмин занял первое место в рейтинге Eurohopes среди европейских игроков, родившихся в 2006 году.



Дёмин дважды становился MVP чемпионата России. Прошлым Егор представлял сборную России U16 на Еврочелленджере, после чего начале сентября подписал контракт с «Реалом».



В рейтинге Eurohopes есть ещё два российских игрока в других возрастных категориях. Атакующий защитник испанского «Ираурги» Павел Савков стал третьим среди игроков 2002 года рождения. Защитник австралийского «Тасмания Джек Джамперс» Никита Михайловский занял четвёртую позицию среди баскетболистов 2000 года рождения.



Топ-5 2006 года рождения



1. Егор Демин, Россия, «Реал» (Мадрид, Испания), разыгрывающий, 201 см.



2. Уго Гонсалес, Испания, «Реал» (Мадрид, Испания), атакующий защитник, 198 см.



3. Демир Доган, Турция, «Бешикташ» (Турция), тяжелый форвард, 205 см.



4. Тифинг Диавара, Франция, «Бассано» (Италия), центровой, 208 см.



5. Огнен Радосич, Сербия, «Визура» (Сербия), атакующий защитник, 195 см.



Топ-5 2002 года рождения



1. Паоло Банчеро, Италия, «Дьюк» (США), тяжелый форвард, 211 см.



2. Роко Пркачин, Хорватия, «Цибона» (Хорватия), тяжелый форвард, 203 см.



3. Павел Савков, Россия, «Ираурги» (Испания), легкий форвард, 205 см.



4. Халифа Диоп, Сенегал, «Гран Канария» (Испания), центровой, 210 см.



5. Габриэле Прочида, Италия, «Фортитудо» (Италия), атакующий защитник, 200 см.



Топ-5 2000 года рождения



1. Карлос Алочен, Испания, «Сарагоса» (Испания), разыгрывающий, 193 см.



2. Йоан Макунду, Франция, «Шоле» (Франция), тяжелый форвард, 206 см.



3. Урош Трифунович, Сербия, «Партизан» (Сербия), атакующий защитник, 200 см.



4. Никита Михайловский, Россия, «Тасмания Джек Джамперс» (Австралия), атакующий защитник, 203 см.



5. Микаэль Янтунен, Финляндия, «Остенде» (Бельгия), тяжелый форвард, 203 см.