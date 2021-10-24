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Экс-одноклубник Леброна объяснил, почему «Голден Стэйт» превзойдёт «Лейкерс»

Экс-одноклубник Леброна объяснил, почему «Голден Стэйт» превзойдёт «Лейкерс»
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Бывший партнёр Леброна Джеймса по «Кливленд Кавальерс» Ченнинг Фрай предположил, что «Голден Стэйт Уорриорз» по итогам нынешнего сезона НБА превзойдёт «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Вот как я это объясню: «Уорриорз» сейчас ждут Джеймса Уайзмана, кроме того, они ждут Клэя Томпсона (игроки восстанавливаются от травм. — Прим. «Чемпионата»). А «Лейкерс» должны заново выстраивать свою игру, им только предстоит понять, что им нужно сделать, чтобы побеждать», — сказал Фрай в эфире NBA TV.

В матче с «Финикс Санз» «Лейкерс» потерпели поражение со счётом 105:115. Оно стало уже вторым домашним поражением калифорнийской команды кряду. Такой неудачный старт «Лос-Анджелеса» на старте регулярного чемпионата НБА стал причиной антирекорда клуба в истории организации.

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