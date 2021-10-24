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УНИКС потерпел поражение в упорном матче с «Автодором»

УНИКС потерпел поражение в упорном матче с «Автодором»
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УНИКС потерпел поражение в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором». Счёт матча — 81:76 (26:12, 20:25, 14:24, 21:15) в пользу подопечных Эмиля Райковича.

Первая четверть вышла для баскетболистов казанского клуба крайне неудачной. Хозяева площадки по её итогам получили более чем двукратное преимущество. Вторая десятиминутка проходила уже в равной борьбе и завершилась победой гостей в пять очков.

Стартовый отрезок встречи после перерыва проходил с ещё большим перевесом УНИКСа. На заключительные десять минут казанцы выходили, выигрывая в одно очко. До финального свистка команды вели упорную борьбу, победителями из которой вышли баскетболисты «Автодора» за счёт более качественной игры в концовке.

В составе победителей больше всего очков на счету Филипа Скрабба и Джерона Джонсона (по 15). У УНИКСа чаще всего кольцо соперников поражал Лоренцо Браун (19).

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
24 октября 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
81 : 76
УНИКС
Казань, Россия
Автодор: Джонсон - 15, Скрабб - 15, Чери - 11, Джерретт - 10, Фандеберк - 10, Сергеев - 8, Минченко - 7, Шакич - 5, Квитковских, Колесников, Петенев, Пранаускис
УНИКС: Браун - 19, Браун - 17, Канаан - 11, Брэнтли - 9, Хезонья - 9, Узинский - 5, Джекири - 2, Зайцев - 2, Комолов - 2, Валиев, Жбанов, Клименко
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