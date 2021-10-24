УНИКС потерпел поражение в упорном матче с «Автодором»

УНИКС потерпел поражение в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором». Счёт матча — 81:76 (26:12, 20:25, 14:24, 21:15) в пользу подопечных Эмиля Райковича.



Первая четверть вышла для баскетболистов казанского клуба крайне неудачной. Хозяева площадки по её итогам получили более чем двукратное преимущество. Вторая десятиминутка проходила уже в равной борьбе и завершилась победой гостей в пять очков.

Стартовый отрезок встречи после перерыва проходил с ещё большим перевесом УНИКСа. На заключительные десять минут казанцы выходили, выигрывая в одно очко. До финального свистка команды вели упорную борьбу, победителями из которой вышли баскетболисты «Автодора» за счёт более качественной игры в концовке.

В составе победителей больше всего очков на счету Филипа Скрабба и Джерона Джонсона (по 15). У УНИКСа чаще всего кольцо соперников поражал Лоренцо Браун (19).