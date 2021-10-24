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Велимир Перасович объяснил сенсационное поражение УНИКСа от «Автодора»

Велимир Перасович объяснил сенсационное поражение УНИКСа от «Автодора»
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился впечатлениями после проигранного матча с «Автодором» (76:81). Специалист отметил, что его подопечные играли слишком глубоко в защите и действовали очень мягко.

«В первую очередь хочу поздравить «Автодор» с победой, они провели хороший матч. Мы знали, что это атакующая команда, но всё равно начали игру очень глубоко в защите. Только когда хозяева получили преимущество в счёте, мы стали по-другому обороняться. В конце нам не хватило сил переломить ход игры и вырвать победу. По моим ощущениям, мы проиграли матч в первой половине. Мы были мягкими в защите и позволили сопернику легко набрать 46 очков за две четверти», — цитирует Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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