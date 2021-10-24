Госдеп США отреагировал на действия Китая в отношении НБА после слов Энеса Кантера
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Государственный департамент США отреагировал на действия Китая в отношении НБА после слов центрального нападающего «Бостон Селтикс» Энеса Кантера.
Напомним, ранее Кантер опубликовал в «Твиттере» видео с критикой политики Китая в отношении Тибета и назвал главу КНР Си Цзиньпина «жестоким диктатором». После этого в Китае удалили все матчи «Бостон Селтикс» из своего интернета и перестанут транслировать новые матчи с участием «Бостона».
«Соединённые Штаты выражают глубокую обеспокоенность действиями КНР против Национальной баскетбольной ассоциации после заявлений одного игрока в отношении Тибета. Мы ценим свободу выражения мнений и поддерживаем всех, кто пользуется этим правом», — цитирует MSN заявление Госдепа США.
Новость по темеМИД Китая отреагировал на слова Энеса Кантера о Си Цзиньпине
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