Сергей Тараканов: Кеннет Фарид не задержится в ЦСКА

Чемпион Олимпийских игр 1988 года Сергей Тараканов выразил уверенность, что недавно подписанный ЦСКА Кеннет Фарид не задержится в армейском клубе. Легендарный игрок отметил, что Фариду сложно приспособиться к европейскому баскетболу.



«Задержится ли Фарид в ЦСКА? Думаю, нет. Это была вынужденная мера, чтобы подменить травмированного Милутинова. Его пытаются встроить в игру, какие-то полезные минуты он наверняка проведёт, но пока я не вижу, за счёт чего он может закрепиться в ротации. Для этого ему надо вернуться к тому уровню атлетизма, который был у него 3-4 года назад. Плюс надо приспособиться к европейскому баскетболу, а это непросто. Да, у него прекрасное прошлое, но он слишком лимитирован.



Игра Шведа? Швед в позитивном смысле удивил в начале чемпионата. Как он встроился в игру. Полезен в защите, в чём многие сомневались. Хотел бы сказать комплименты Алексею и Итудису, который смог встроить его в игру коллектива», — цитирует Тараканова «Спорт-экспресс».

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