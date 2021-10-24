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Джоэл Эмбиид отреагировал на результат «эль класико» между «Барселоной» и «Реалом»

Джоэл Эмбиид отреагировал на результат «эль класико» между «Барселоной» и «Реалом»
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Лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид отреагировал на результат «эль класико» между «Барселоной» и «Реалом». Напомним, «Реал» одержал победу со счётом 2:1 и вернулся на первое место в Примере.

«Hala Madrid», — написал Эмбиид в своём «твиттере».

Посмотреть фото можно в «твиттере» Джоэла Эмбиида.

Счёт был открыт в первом тайме. На 32-й минуте встречи отличился защитник «Реала» Давид Алаба, ему ассистировал нападающий Родриго. В добавленное ко второму тайму время гол забил полузащитник Лукас Васкес. Через три минуты нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро нанёс результативный удар.

«Реал» на данный момент занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 20 очков в 9 матчах. «Барселона» находится на 8-м месте с 15 очками.

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