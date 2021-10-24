Грег Попович назвал современного игрока, который похож на О'Нила, Брайанта и Мэджика

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович назвал современного игрока, который похож на Шакила О'Нила, Коби Брайанта и Мэджика Джонсона. Именитый специалист считает, что таким баскетболистом является Яннис Адетокунбо.



«Что я испытал, когда впервые увидел Янниса в 2014 году? Не думаю, что тогда кто-то мог знать, как сильно этот парень увлечён баскетболом и как сильно стремится к тому, чтобы стать лучше. Достичь уровня, на котором он сейчас, нельзя только за счёт таланта. Для этого нужно постоянно работать, быть таким же отчаянным на площадке, как О'Нил, Брайант и Мэджик. У Янниса есть такое же горячее желание победить, как и у всех перечисленных мною ребят. Вижу, что Адетокунбо продолжает работать над собой, возможно, в будущем мы увидим ещё более фантастические вещи», — цитирует Поповича Gazzetta.

Новость по теме НБА опубликовала топ-75 игроков в истории. В списке 11 действующих баскетболистов