Грег Попович назвал современного игрока, который похож на О'Нила, Брайанта и Мэджика

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович назвал современного игрока, который похож на Шакила О'Нила, Коби Брайанта и Мэджика Джонсона. Именитый специалист считает, что таким баскетболистом является Яннис Адетокунбо.
«Что я испытал, когда впервые увидел Янниса в 2014 году? Не думаю, что тогда кто-то мог знать, как сильно этот парень увлечён баскетболом и как сильно стремится к тому, чтобы стать лучше. Достичь уровня, на котором он сейчас, нельзя только за счёт таланта. Для этого нужно постоянно работать, быть таким же отчаянным на площадке, как О'Нил, Брайант и Мэджик. У Янниса есть такое же горячее желание победить, как и у всех перечисленных мною ребят. Вижу, что Адетокунбо продолжает работать над собой, возможно, в будущем мы увидим ещё более фантастические вещи», — цитирует Поповича Gazzetta.
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