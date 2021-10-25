Чарльз Баркли: «Филадельфия» облажалась с самого начала

Бывший игрок, а ныне эксперт Чарльз Баркли раскритиковал руководство «Филадельфии Сиксерс» из-за ситуации с Беном Симмонсом. Напомним, звёздный разыгрывающий требует обмена и недавно был отстранён от команды.
«Клуб облажался с самого начала. Я знаю кое-что о „Филадельфии“: фанаты клуба никогда не примут Симмонса, ему нужно двигаться дальше. Почему руководство изначально отстранило Бена всего на один день? Его нужно было отстранить минимум на пять дней. Мысль о том, что за 24 часа всё может стать хорошо — очень глупая. Симмонса лучше было отстранить на три или даже пять матчей», — рассказал Баркли You-Tube каналу NBA Regular Season.
Изначально Симмонс не хотел возвращаться в расположение клуба, потом неожиданно прибыл в команду, но его выгнали с последней тренировки.
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