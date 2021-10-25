«Шарлотт» одержал третью победу кряду, обыграв на выезде «Бруклин»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча завершилась победой гостей с крупным счётом 111:95.
Самым результативным игроком матча стал 33-летний американский лёгкий форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, который набрал 38 очков и совершил 5 подборов и 3 передачи. Наиболее значительный вклад в победу «Шарлотт» внёс 23-летний американский форвард Майлс Бриджес – 32 очка, 9 подборов и 2 передачи.
Таким образом, «Шарлотт» одержал третью победу кряду со старта сезона. Ранее подопечные Джеймса Боррего победили «Индиану Пэйсерс» (123:122) и «Кливленд Кавальерс» (123:112).
В следующем матче «Шарлотт Хорнетс» примет на своём паркете «Бостон Селтикс», а «Бруклин Нетс» — «Вашингтон Уизардс».
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