Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Шарлотт» одержал третью победу кряду, обыграв на выезде «Бруклин»

«Шарлотт» одержал третью победу кряду, обыграв на выезде «Бруклин»
Комментарии

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча завершилась победой гостей с крупным счётом 111:95.

Самым результативным игроком матча стал 33-летний американский лёгкий форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, который набрал 38 очков и совершил 5 подборов и 3 передачи. Наиболее значительный вклад в победу «Шарлотт» внёс 23-летний американский форвард Майлс Бриджес – 32 очка, 9 подборов и 2 передачи.

Таким образом, «Шарлотт» одержал третью победу кряду со старта сезона. Ранее подопечные Джеймса Боррего победили «Индиану Пэйсерс» (123:122) и «Кливленд Кавальерс» (123:112).

В следующем матче «Шарлотт Хорнетс» примет на своём паркете «Бостон Селтикс», а «Бруклин Нетс» — «Вашингтон Уизардс».

НБА - регулярный чемпионат
24 октября 2021, воскресенье. 23:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
95 : 111
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Бруклин Нетс: Дюрант - 38, Харден - 15, Олдридж - 9, Браун - 8, Харрис - 7, Клэкстон - 5, Миллз - 5, Миллсэп - 5, Картер - 3, Duke Jr, Edwards, Sharpe, Thomas, Бембри, Гриффин, Джонсон, Ирвинг
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 32, Болл - 18, Смит - 15, Мартин - 12, Убре - 9, Хэйворд - 8, Макдэниелс - 7, Вашингтон - 5, Пламли - 5, Bouknight, Jones, Kulboka, Lewis, Thor, Кэри, Ричардс, Розир
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021