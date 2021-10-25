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«Бостон» одержал первую победу в сезоне, обыграв на выезде «Хьюстон»

«Бостон» одержал первую победу в сезоне, обыграв на выезде «Хьюстон»
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В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал на своём паркете «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 107:97, которая стала для них первой в текущем сезоне.

Самый значительный вклад в победу «Бостона» внёс лёгкий форвард Джейсон Тейтум, набравший 31 очко и совершивший 9 подборов и 2 передачи. Наиболее результативным игроком «Хьюстона» стал защитник Джейлен Грин – 30 очков, 4 подбора и 3 передачи.

Таким образом, «Бостону» удалось оправиться после поражений от «Нью-Йорк Никс» (134:138) и «Торонто Рэпторс» (83:115) на старте сезона.

НБА - регулярный чемпионат
25 октября 2021, понедельник. 02:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
97 : 107
Бостон Селтикс
Бостон
Хьюстон Рокетс: Green - 30, Вуд - 20, Портер - 15, Тэйт - 12, Sengun - 7, Тайс - 6, Огастин - 3, Christopher - 2, Гордон - 2, Brooks, Garuba, Nix, Мартин, Мэтьюз, Нваба, Уолл, Хаус
Бостон Селтикс: Тейтум - 31, Уильямс - 18, Шрёдер - 18, Хорфорд - 17, Смарт - 8, Ричардсон - 7, Притчард - 6, Уильямс - 2, Hauser, Браун, Кантер, Лэнгфорд, Несмит, Паркер, Томас, Фернанду, Эрнангомес

В параллельных матчах «Филадельфия Сиксерс» на выезде одолела «Оклахому-Сити Тандер» (115:103), а «Орландо Мэджик» оказался сильнее «Нью-Йорк Никс» (110:104).

НБА - регулярный чемпионат
25 октября 2021, понедельник. 02:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 115
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Giddey - 19, Дорт - 13, Мускала - 9, Базли - 8, Уильямс - 8, Фэйворс - 6, Robinson-Earl - 5, Покушевски - 4, Mann - 2, Deck, Krejci, Wiggins, Джером, Маледон, Роби, Уотсон
Филадельфия Сиксерс: Карри - 28, Эмбиид - 22, Макси - 14, Харрис - 14, Ньянг - 12, Грин - 11, Коркмаз - 9, Тибулл - 3, Рид - 2, Bassey, Henry, Springer, Джо, Драммонд, Милтон, Риллер, Симмонс
НБА - регулярный чемпионат
25 октября 2021, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
104 : 110
Орландо Мэджик
Орландо
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 30, Роуз - 23, Барретт - 12, Робинсон - 10, Уокер - 10, Бёркс - 9, Фурнье - 8, Топпин - 2, Grimes, McBride, Sims, Гибсон, Куикли, Нокс, Ноэль, Саманич, Селден
Орландо Мэджик: Энтони - 29, Росс - 22, Suggs - 11, Картер - 11, Wagner - 10, Бамба - 10, Вагнер - 8, Хэмптон - 7, Лопес - 2, Айзек, Браздейкис, Картер-Уильямс, Мур, Океке, Фульц, Харрис
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