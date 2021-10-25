«Бостон» одержал первую победу в сезоне, обыграв на выезде «Хьюстон»

В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал на своём паркете «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 107:97, которая стала для них первой в текущем сезоне.



Самый значительный вклад в победу «Бостона» внёс лёгкий форвард Джейсон Тейтум, набравший 31 очко и совершивший 9 подборов и 2 передачи. Наиболее результативным игроком «Хьюстона» стал защитник Джейлен Грин – 30 очков, 4 подбора и 3 передачи.



Таким образом, «Бостону» удалось оправиться после поражений от «Нью-Йорк Никс» (134:138) и «Торонто Рэпторс» (83:115) на старте сезона.

В параллельных матчах «Филадельфия Сиксерс» на выезде одолела «Оклахому-Сити Тандер» (115:103), а «Орландо Мэджик» оказался сильнее «Нью-Йорк Никс» (110:104).