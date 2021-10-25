«Лейкерс» одержали победу над «Мемфисом», «Уорриорз» обыграли «Кингз»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде обыграл «Сакраменто Кингз» со счётом 119:107.
В составе победителей лучшими на площадке были Стефен Карри (27 очков и 10 передач), Джордан Пул (22 очка) и Эндрю Уиггинс (17 очков). У «Сакраменто» наиболее результативными в матче стали Харрисон Барнс (24 очка), Дэвион Митчелл (22 очка) и Де'Аарон Фокс (17 очков).
В другом матче игрового дня «Лос-Анджелес Лейкерс» дома обыграл «Мемфис Гриззлиз» со счётом 121:118. В составе «Лейкерс» лучшими на паркете были Кармело Энтони (28 очков), Энтони Дэвис (22 очка), Леброн Джеймс (19 очков) и Расселл Уэстбрук (13 очков и 13 передач). У «Мемфиса» наиболее заметными в игре были Джа Морант (40 очков и 10 передач), Десмонд Бэйн (17 очков) и Стивен Адамс (14 очков и 16 подборов).
Также в НБА прошли ещё четыре матча: «Бруклин Нетс» – «Шарлотт Хорнетс» (95:111), «Хьюстон Рокетс» – «Бостон Селтикс» (97:107), «Нью-Йорк Никс» – «Орландо Мэджик» (104:110), «Оклахома-Сити Тандер» – «Филадельфия Сиксерс» (103:115).
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