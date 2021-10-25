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«Лейкерс» одержали победу над «Мемфисом», «Уорриорз» обыграли «Кингз»

«Лейкерс» одержали победу над «Мемфисом», «Уорриорз» обыграли «Кингз»
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В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде обыграл «Сакраменто Кингз» со счётом 119:107.

В составе победителей лучшими на площадке были Стефен Карри (27 очков и 10 передач), Джордан Пул (22 очка) и Эндрю Уиггинс (17 очков). У «Сакраменто» наиболее результативными в матче стали Харрисон Барнс (24 очка), Дэвион Митчелл (22 очка) и Де'Аарон Фокс (17 очков).

НБА - регулярный чемпионат
25 октября 2021, понедельник. 04:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
107 : 119
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сакраменто Кингз: Барнс - 24, Mitchell - 22, Фокс - 17, Холмс - 16, Халибёртон - 8, Харклесс - 8, Томпсон - 6, Хилд - 6, Queta, Багли III, Вудард, Джонс, Дэвис, Кинг, Лень, Мету, Рэмси
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Пул - 22, Уиггинс - 17, Грин - 14, Ли - 11, Пэйтон II - 10, Луни - 8, Портер - 5, Тоскано-Андерсон - 3, Бьелица - 2, Dowtin, Kuminga, Moody, Игуодала, Кьоцца, Томпсон, Уайзмен

В другом матче игрового дня «Лос-Анджелес Лейкерс» дома обыграл «Мемфис Гриззлиз» со счётом 121:118. В составе «Лейкерс» лучшими на паркете были Кармело Энтони (28 очков), Энтони Дэвис (22 очка), Леброн Джеймс (19 очков) и Расселл Уэстбрук (13 очков и 13 передач). У «Мемфиса» наиболее заметными в игре были Джа Морант (40 очков и 10 передач), Десмонд Бэйн (17 очков) и Стивен Адамс (14 очков и 16 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
25 октября 2021, понедельник. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
121 : 118
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Энтони - 28, Дэвис - 22, Джеймс - 19, Уэстбрук - 13, Монк - 12, Бэйзмор - 11, Джордан - 8, Reaves - 4, Ховард - 4, Huff, Ариза, Брэдли, Думбуйа, Нанн, Рондо, Хортон-Такер, Эллингтон
Мемфис Гриззлиз: Морант - 40, Бейн - 17, Адамс - 14, Мелтон - 13, Джексон - 12, Тиллман - 7, Джонс - 6, Кларк - 4, Williams - 3, Андерсон - 2, Aldama, Pons, Брукс, Калвер, Кончар, Меррилл, Тийе

Также в НБА прошли ещё четыре матча: «Бруклин Нетс» – «Шарлотт Хорнетс» (95:111), «Хьюстон Рокетс» – «Бостон Селтикс» (97:107), «Нью-Йорк Никс» – «Орландо Мэджик» (104:110), «Оклахома-Сити Тандер» – «Филадельфия Сиксерс» (103:115).

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