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Аналитик НБА объяснил, почему Леброн Джеймс не может затмить Майкла Джордана

Аналитик НБА объяснил, почему Леброн Джеймс не может затмить Майкла Джордана
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Известный баскетбольный аналитик Стивен Эй Смит объяснил, почему Леброн Джеймс не может затмить Майкла Джордана.

«Я понимаю, насколько феноменален Леброн, он находится на горе Рашмор. Я поставил его на второе место в списке лучших игроков в истории, но складывается ощущение, как будто я распял Джеймса.

Поймите, в чём дело: я видел, чего стоило Джордану забраться туда, где он оказался, и чего стоило оставаться там. Игра в НБА была тогда совсем другой, куда более сложной. И это мне запомнилось.

6-0 в финалах НБА и шесть званий МVP финала. У Джордана могло быть и 8-0, если бы не гибель его отца и временный уход из баскетбола. Я вспоминаю его бесчисленные достижения и знаете… Леброн не сможет затмить этого», — рассказал Эй Смит в эфире First Take.

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