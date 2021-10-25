Аналитик НБА объяснил, почему Леброн Джеймс не может затмить Майкла Джордана

Известный баскетбольный аналитик Стивен Эй Смит объяснил, почему Леброн Джеймс не может затмить Майкла Джордана.



«Я понимаю, насколько феноменален Леброн, он находится на горе Рашмор. Я поставил его на второе место в списке лучших игроков в истории, но складывается ощущение, как будто я распял Джеймса.



Поймите, в чём дело: я видел, чего стоило Джордану забраться туда, где он оказался, и чего стоило оставаться там. Игра в НБА была тогда совсем другой, куда более сложной. И это мне запомнилось.



6-0 в финалах НБА и шесть званий МVP финала. У Джордана могло быть и 8-0, если бы не гибель его отца и временный уход из баскетбола. Я вспоминаю его бесчисленные достижения и знаете… Леброн не сможет затмить этого», — рассказал Эй Смит в эфире First Take.

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