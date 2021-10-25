Кевин Дюрант оценит целесообразность возвращения отстранённого Кайри Ирвинга в «Бруклин»

Звезда клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант поделился мнением о целесообразности возможного возвращения в команду отстранённого Кайри Ирвинга. Напомним, Ирвинг отстранён от тренировок и матчей из-за своего отказа от вакцинации.



«Во время матчей, которые будут складываться не в нашу пользу, я не буду возмущаться: «Блин, у нас недостаточно сил». Мы не думаем о таких вещах во время игр. Само собой, мы очень хотим видеть Кайри на паркете, он важная часть команды. Но на данном этапе Ирвинг не с нами, ситуация остаётся такой.



Во время матчей никто из нас не будет надеяться, что Кайри придёт и спасёт нас. Нет, мы должны играть. Все в команде уверены в том, что делают», — цитирует Дюранта ESPN.

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