Энес Кантер: Си Цзиньпин и компартия Китая, кто-то должен преподать вам урок

Центральный форвард «Бостон Селтикс» Энес Кантер снова высказался в адрес китайских властей и государственного секретаря КНР Си Цзиньпина.
«Си Цзиньпин и коммунистическая партия Китая. Кто-то должен преподать вам урок. Я никогда не буду извиняться за то, что говорю правду. Вы не сможете купить меня. Вы не сможете запугать меня. Вы не сможете заставить меня замолчать. Погнали!» — написал Кантер в своём «твиттере».
Посмотреть фото можно в «твиттере» Энеса Кантера.
Напомним, ранее Кантер опубликовал в «Твиттере» видео с критикой политики Китая в отношении Тибета и назвал главу КНР Си Цзиньпина «жестоким диктатором». После этого в Китае удалили все матчи «Бостон Селтикс» из своего интернета и перестанут транслировать новые матчи с участием «Бостона».
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