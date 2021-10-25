Владимир Гомельский спрогнозировал, как долго Кеннет Фарид задержится в ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский выразил уверенность, что недавно подписанный ЦСКА Кеннет Фарид задержится в армейском клубе до конца сезона.



«Я думаю, что Фарид задержится в команде до конца сезона», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.



Фарид провёл 8 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации, в которых набирал в среднем 11,4 очка и 8,1 подбора. В свой последний год в лиге он выступал за «Хьюстон Рокетс» и «Бруклин Нетс». Всего в НБА Кеннет отыграл 478 матчей. Игрок был выбран на драфте 2011 года в первом раунде под общим 22-м номером командой «Денвер Наггетс». В её составе он выступал до сезона-2018/2019, когда вместе с Дэрреллом Артуром был обменян в «Бруклин Нетс».

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