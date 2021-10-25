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«Нижний Новгород» обыграл «Зелёну-Гуру» в матче Единой лиги ВТБ

«Нижний Новгород» обыграл «Зелёну-Гуру» в матче Единой лиги ВТБ
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Российский клуб «Нижний Новгород» на выезде одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зелена-Гурой». Встреча завершилась со счётом 95:77 (33:216, 21:30, 19:15, 22:16) в пользу гостей площадки.

Уже в первой четверти нижегородцам удалось захватить преимущество в матче. К первому перерыву баскетболисты российской команды вели в счёте с разницей в 17 очков — 33:16. Во второй четверти польской команде удалось сократить отставание до восьми очков — 54:46.

В третьем игровом отрезке сильнее вновь оказались игроки нижегородской команды — к заключительной десятиминутке счёт на табло был 73:61 в пользу «Нижнего Новгорода». В заключительной четверти нижегородцы уверенно довели матч до победы — 95:77.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Илья Платонов, набравший 19 очков. В составе хозяев паркета 20 очков на свой счёт записал Ярослав Зысковски.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
25 октября 2021, понедельник. 19:00 МСК
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
Окончен
77 : 95
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Зелёна-Гура: Зысковски - 20, Ненадич - 20, Апич - 16, Фрейзер - 11, Сулима - 4, Konrad Szymanski - 2, Брембли - 2, Дево - 2, Клоцек, Мазурщак, Майер
Нижний Новгород: Платонов - 19, М. Кулагин - 15, Антипов - 11, Торопов - 11, Стребков - 10, Личутин - 9, Фрейманис - 9, Ганькевич - 6, Карданахишвили - 5, Йованович, Сытников
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