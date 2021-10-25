«Нижний Новгород» обыграл «Зелёну-Гуру» в матче Единой лиги ВТБ

Российский клуб «Нижний Новгород» на выезде одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зелена-Гурой». Встреча завершилась со счётом 95:77 (33:216, 21:30, 19:15, 22:16) в пользу гостей площадки.



Уже в первой четверти нижегородцам удалось захватить преимущество в матче. К первому перерыву баскетболисты российской команды вели в счёте с разницей в 17 очков — 33:16. Во второй четверти польской команде удалось сократить отставание до восьми очков — 54:46.



В третьем игровом отрезке сильнее вновь оказались игроки нижегородской команды — к заключительной десятиминутке счёт на табло был 73:61 в пользу «Нижнего Новгорода». В заключительной четверти нижегородцы уверенно довели матч до победы — 95:77.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Илья Платонов, набравший 19 очков. В составе хозяев паркета 20 очков на свой счёт записал Ярослав Зысковски.