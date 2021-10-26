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Дэмьен Лиллард отреагировал на предложение убрать себя из топ-75 игроков в истории

Дэмьен Лиллард отреагировал на предложение убрать себя из топ-75 игроков в истории
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Разыгрывающий «Портленд Трейл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард отреагировал на заявление, что Клэй Томпсон больше Лилларда заслуживает попадания в топ-75 игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

«Лиллард лучше Томпсона? Не в моей системе ценностей», — написал один из болельщиков в «Инстаграме».

«Видимо, твоя система ценностей недостаточно хороша для принятия таких решений. Злись дальше», — ответил Лиллард.

Напомним, НБА опубликовала список топ-75 лучших игроков по итогам голосования среди представителей СМИ, действующих и бывших баскетболистов, тренеров, генеральных менеджеров и руководителей клубов. В списке 76 игроков, поскольку два последних места набрали равное количество баллов. В списке есть 11 действующих игроков лиги. Это Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Кармело Энтони, Рассел Уэстбрук, Дэмьен Лиллард, Кавай Леонард, Стефен Карри, Яннис Адетокунбо, Джеймс Харден, Кевин Дюрант и Крис Пол.

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