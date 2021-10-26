Карри и Бриджес названы лучшими игроками недели в НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, а также форвард «Шарлотт Хорнет» Майлс Бриджес признаны лучшими игроками недели НБА, сообщается в «твиттере» NBA Communications.
На минувшей неделе «Голден Стэйт» и «Шарлотт» выиграли все свои три матча в НБА. Карри в среднем за матч набирал в 31 очко, 9 подборов и 7 передач в среднем. Бриджес, в свою очередь набирал 25 очков, 8 подборов и 2,7 перехвата.
На данный момент «Голден Стэйт» занимает четвертое место, «Шарлотт» располагается на втором.
Ранее сообщалось, что Карри в матче с «Сакраменто Кингз» реализовал как минимум один трёхочковый бросок в 128-м матче подряд, обойдя делившего с ним вторую серию в истории по данному показателю Кайла Корвера (127). Теперь Карри принадлежат лучшая (157 матчей) и вторая лучшая (128) серия игр по дальним попаданиям в истории НБА.
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