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«Вашингтон» потерпел первое поражение, уступив «Бруклину». «Бостон» победил «Шарлотт»

«Вашингтон» потерпел первое поражение, уступив «Бруклину». «Бостон» победил «Шарлотт»
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В НБА завершились сразу несколько встреч игрового дня. Так, в одном из центральных матчей, «Бруклин Нетс» на домашнем паркете стадиона «Барклайс-Центр» в Нью-Йорке (США) принимал «Вашингтон Уизардс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 104:90.

Наиболее значительный вклад в победу «Бруклина» внёс лёгкий форвард Кевин Дюрант, набравший 25 очков и совершивший 8 подборов и 4 передачи. Самым результативным игроком «Вашингтона» стал защитник Брэдли Бил – 19 очков, 3 подбора и 4 передачи.

Таким образом, «Вашингтон» потерпел первое поражение в сезоне, оступившись после двух побед кряду над «Торонто Рэпторс» (98:83) и «Индианой Пэйсерс» (135:134 ОТ).

НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2021, вторник. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
104 : 90
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Бруклин Нетс: Дюрант - 25, Миллз - 21, Браун - 14, Харден - 14, Харрис - 11, Бембри - 7, Клэкстон - 6, Sharpe - 2, Гриффин - 2, Джонсон - 2, Duke Jr, Edwards, Thomas, Ирвинг, Картер, Миллсэп, Олдридж
Вашингтон Уизардс: Бил - 19, Гэффорд - 13, Колдуэлл-Поуп - 11, Холидей - 11, Динвидди - 10, Харрелл - 10, Кузма - 6, Todd - 4, Kispert - 2, Авдия - 2, Нето - 2, Ayayi, Брайант, Гилл, Дав. Бертанс, Уинстон, Хатимура

В других матчах игрового дня «Милуоки Бакс» благодаря дабл-даблу Янниса Адетокунбо (30 очков, 10 подборов и 9 передач) сломил сопротивление «Индианы Пэйсерс» (119:109) на выезде, «Бостон Селтикс» в овертайме одолел «Шарлотт Хорнетс» (140:129 ОТ) – у Джейсона Тейтума 41 очко, 7 подборов и 8 передач, «Атланта Хоукс» победила «Детройт Пистонс» (122:104), «Майами Хит» разобрался с «Орландо Мэджик» (107:90), «Торонто Рэпторс» уступил «Чикаго Буллз» (108:111), а «Миннесота Тимбервулвз» проиграла «Нью-Орлеан Пеликанс» (98:107).

НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2021, вторник. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
109 : 119
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 25, Сабонис - 21, Duarte - 18, Холидэй - 12, Лэмб - 11, Битадзе - 7, Макконнелл - 7, Тёрнер - 5, Бриссетт - 3, Jackson, Jarreau, Washington Jr., Крэйг, ЛеВерт, Мартин, Уонамэйкер, Уоррен
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Миддлтон - 27, Аллен - 19, Коннотон - 13, Нвора - 9, Адетокунбо - 8, Хилл - 6, Худ - 3, Mamukelashvili - 2, Робинсон - 2, Kalaitzakis, Дивинченцо, Лопес, Оджелей, Портис, Холидэй
НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2021, вторник. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
129 : 140
ОТ
Бостон Селтикс
Бостон
Шарлотт Хорнетс: Болл - 25, Бриджес - 25, Убре - 19, Хэйворд - 15, Макдэниелс - 13, Пламли - 12, Смит - 10, Ричардс - 7, Мартин - 3, Bouknight, Jones, Kulboka, Lewis, Thor, Вашингтон, Кэри, Розир
Бостон Селтикс: Тейтум - 41, Браун - 30, Шрёдер - 23, Паркер - 13, Уильямс - 12, Уильямс - 9, Смарт - 7, Притчард - 3, Эрнангомес - 2, Hauser, Кантер, Лэнгфорд, Несмит, Ричардсон, Томас, Фернанду, Хорфорд
НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2021, вторник. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
122 : 104
Детройт Пистонс
Детройт
Атланта Хоукс: Янг - 32, Коллинс - 22, Реддиш - 17, Богданович - 14, Хаертер - 14, Л. Уильямс - 9, Дьенг - 6, Капела - 4, Johnson - 2, Райт - 2, Cooper, Галлинари, Луваву-Кабарро, Мэйс, Оконгву, Хантер, Хилл
Детройт Пистонс: Бей - 21, Олиник - 21, Джексон - 18, Стюарт - 13, Хейз - 12, Лайлз - 8, Джексон - 4, Макгрудер - 3, Garza - 2, Диалло - 2, Cunningham, Livers, Pickett, Smith, Грант, Джозеф, Ли
НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2021, вторник. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
107 : 90
Орландо Мэджик
Орландо
Майами Хит: Батлер - 36, Адебайо - 16, Моррис - 16, Хироу - 13, Робинсон - 10, Лоури - 9, Страс - 5, Дедмон - 2, Garrett, Винсент, Мартин, Окпала, Оладипо, Такер, Хаслем, Юртсевен
Орландо Мэджик: Suggs - 15, Wagner - 15, Хэмптон - 12, Энтони - 12, Бамба - 11, Лопес - 11, Картер - 9, Вагнер - 3, Харрис - 2, Айзек, Браздейкис, Картер-Уильямс, Мур, Океке, Росс, Фульц
НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2021, вторник. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
98 : 107
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 32, Эдвардс - 28, Беверли - 13, Расселл - 9, Бисли - 5, Принс - 5, Макдэниелс - 3, Рид - 2, Окоги - 1, Bolmaro, Wright IV, Вандербилт, Лейман, Маклафлин, Найт, Ноуэлл
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 27, Валанчюнас - 22, Грэм - 21, Александер-Уолкер - 17, Темпл - 7, Murphy III - 6, Хэйс - 4, Маршалл - 3, Alvarado, Hommes, Jones, Louzada Silva, Льюис, Саторански, Уильямсон, Харт, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2021, вторник. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
108 : 111
Чикаго Буллз
Чикаго
Торонто Рэпторс: Ануноби - 22, Трент-мл. - 18, Ванвлит - 15, Barnes - 13, Ачиува - 11, Берч - 11, Горан Драгич - 8, Михайлюк - 5, Буше - 3, Banton - 2, Champagnie, Johnson, Бонга, Ватанабэ, Деккер, Сиакам, Флинн
Чикаго Буллз: Дерозан - 26, Лавин - 22, Вучевич - 17, Болл - 15, Браун - 11, Карузо - 8, Джонсон - 6, Уильямс - 4, Грин - 2, Dosunmu, Simonovic, Брэдли, Джонс, Дотсон, Кук, Томас, Уайт
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