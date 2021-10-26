«Вашингтон» потерпел первое поражение, уступив «Бруклину». «Бостон» победил «Шарлотт»

В НБА завершились сразу несколько встреч игрового дня. Так, в одном из центральных матчей, «Бруклин Нетс» на домашнем паркете стадиона «Барклайс-Центр» в Нью-Йорке (США) принимал «Вашингтон Уизардс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 104:90.

Наиболее значительный вклад в победу «Бруклина» внёс лёгкий форвард Кевин Дюрант, набравший 25 очков и совершивший 8 подборов и 4 передачи. Самым результативным игроком «Вашингтона» стал защитник Брэдли Бил – 19 очков, 3 подбора и 4 передачи.

Таким образом, «Вашингтон» потерпел первое поражение в сезоне, оступившись после двух побед кряду над «Торонто Рэпторс» (98:83) и «Индианой Пэйсерс» (135:134 ОТ).

В других матчах игрового дня «Милуоки Бакс» благодаря дабл-даблу Янниса Адетокунбо (30 очков, 10 подборов и 9 передач) сломил сопротивление «Индианы Пэйсерс» (119:109) на выезде, «Бостон Селтикс» в овертайме одолел «Шарлотт Хорнетс» (140:129 ОТ) – у Джейсона Тейтума 41 очко, 7 подборов и 8 передач, «Атланта Хоукс» победила «Детройт Пистонс» (122:104), «Майами Хит» разобрался с «Орландо Мэджик» (107:90), «Торонто Рэпторс» уступил «Чикаго Буллз» (108:111), а «Миннесота Тимбервулвз» проиграла «Нью-Орлеан Пеликанс» (98:107).