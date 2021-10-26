«Вашингтон» потерпел первое поражение, уступив «Бруклину». «Бостон» победил «Шарлотт»

В НБА завершились сразу несколько встреч игрового дня. Так, в одном из центральных матчей, «Бруклин Нетс» на домашнем паркете стадиона «Барклайс-Центр» в Нью-Йорке (США) принимал «Вашингтон Уизардс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 104:90.
Наиболее значительный вклад в победу «Бруклина» внёс лёгкий форвард Кевин Дюрант, набравший 25 очков и совершивший 8 подборов и 4 передачи. Самым результативным игроком «Вашингтона» стал защитник Брэдли Бил – 19 очков, 3 подбора и 4 передачи.
Таким образом, «Вашингтон» потерпел первое поражение в сезоне, оступившись после двух побед кряду над «Торонто Рэпторс» (98:83) и «Индианой Пэйсерс» (135:134 ОТ).
В других матчах игрового дня «Милуоки Бакс» благодаря дабл-даблу Янниса Адетокунбо (30 очков, 10 подборов и 9 передач) сломил сопротивление «Индианы Пэйсерс» (119:109) на выезде, «Бостон Селтикс» в овертайме одолел «Шарлотт Хорнетс» (140:129 ОТ) – у Джейсона Тейтума 41 очко, 7 подборов и 8 передач, «Атланта Хоукс» победила «Детройт Пистонс» (122:104), «Майами Хит» разобрался с «Орландо Мэджик» (107:90), «Торонто Рэпторс» уступил «Чикаго Буллз» (108:111), а «Миннесота Тимбервулвз» проиграла «Нью-Орлеан Пеликанс» (98:107).
- 26 октября 2021
-
05:31
-
01:37
-
00:45
- 25 октября 2021
-
23:29
-
22:49
-
21:48
-
20:56
-
19:44
-
18:44
-
17:54
-
16:21
-
15:16
-
13:56
-
12:50
-
11:59
-
10:55
-
09:38
-
08:28
-
07:48
-
07:15
-
04:35
-
01:34
-
00:34
-
00:11
- 24 октября 2021
-
23:22
-
22:23
-
21:19
-
20:30
-
19:28
-
18:19
-
17:49
-
17:08
-
15:50
-
15:27
-
13:47