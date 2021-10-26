«Клипперс» разгромили «Портленд», одержав первую победу в сезоне

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал на своём паркете «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча завершилась разгромной победой хозяев с разницей в «+30» — 116:86.
Самый значительный вклад в победу «Клипперс» внёс Люк Кеннард, набравший 23 очка и совершивший 4 подбора и 3 передачи. В составе «Портленда» лучшую результативность продемонстрировал защитник Си Джей Макколлум – 20 очков, 4 подбора и 4 передачи.
«Лос-Анджелес Клипперс» сумел оправиться после двух поражений кряду на старте сезона – от «Голден Стэйт Уорриорз» (113:115) и «Мемфис Гриззлиз» (114:120).
Отметим, что в ранее завершившейся встрече «Кливленд Кавальерс» на выезде разобрался с «Денвер Наггетс» — 99:87. У сербского центрового хозяев Николы Йокича дабл-дабл – 24 очка, 19 подборов и 3 передачи.
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