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«Клипперс» разгромили «Портленд», одержав первую победу в сезоне

«Клипперс» разгромили «Портленд», одержав первую победу в сезоне
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал на своём паркете «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча завершилась разгромной победой хозяев с разницей в «+30» — 116:86.

Самый значительный вклад в победу «Клипперс» внёс Люк Кеннард, набравший 23 очка и совершивший 4 подбора и 3 передачи. В составе «Портленда» лучшую результативность продемонстрировал защитник Си Джей Макколлум – 20 очков, 4 подбора и 4 передачи.

«Лос-Анджелес Клипперс» сумел оправиться после двух поражений кряду на старте сезона – от «Голден Стэйт Уорриорз» (113:115) и «Мемфис Гриззлиз» (114:120).

НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2021, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 86
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Клипперс: Кеннард - 23, Джексон - 18, Джордж - 16, Мэнн - 13, Зубац - 10, Хартенштайн - 9, Скрабб - 6, Уинслоу - 6, Бледсо - 5, Коффи - 5, Boston Jr. - 3, Батюм - 2, Johnson, Preston, Ибака, Леонард, Моррис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 20, Лиллард - 12, Саймонс - 12, Литтл - 10, Зеллер - 8, Смит - 7, Нэнс - 5, Brown - 4, Маклемор - 4, Нуркич - 4, Watford, Блевинс, Ковингтон, Пауэлл, Снелл, Эллеби

Отметим, что в ранее завершившейся встрече «Кливленд Кавальерс» на выезде разобрался с «Денвер Наггетс» — 99:87. У сербского центрового хозяев Николы Йокича дабл-дабл – 24 очка, 19 подборов и 3 передачи.

НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2021, вторник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
87 : 99
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Денвер Наггетс: Йокич - 24, Бартон - 12, Гордон - 12, Портер - 11, Hyland - 7, Грин - 5, Кампаццо - 3, Ннаджи - 3, Бол - 2, Грин - 2, Дозьер - 2, Моррис - 2, Риверс - 2, Cornelie, Маррей, Ховард, Чанчар
Кливленд Кавальерс: Лав - 22, Аллен - 21, Секстон - 14, Маркканен - 12, Mobley - 10, Гарлэнд - 9, Рубио - 7, Окоро - 4, Nembhard, Pangos, Валентайн, Дэвис, Осман, Стивенс, Уиндлер, Уэйд, Фалль
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