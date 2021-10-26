Флойд Мейвезер обратился к Кайри Ирвингу, отстранённому за отказ вакцинироваться

Бывший чемпион мира в пяти дивизионах боксёр Флойд Мейвезер-младший поддержал разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, который был остранён от матчей НБА и тренировок после отказа вакцинироваться.



«Кайри, ты великий человек, великий отец, великий спортсмен. Я уважаю тебя за честность и за то, что ты сам себе хозяин. Свободный ум делает свой собственный выбор, а рабский ум следует за толпой. Один человек может возглавить революцию, встать и бороться за то, что правильно. Ты через многое проходишь. Это безумие, как люди ненавидят тебя за то, что ты лидер. Я надеюсь, что твои действия побудят многих других встать и сказать, что с меня хватит. Уважение к тебе, Кайри, и власть людям. Америка предоставила нам выбор: принимать вакцину или не принимать вакцину. Время идет, и мы постепенно лишаемся этого выбора», — заявил Мейвезер на видео в своём «Твиттере».