Энес Кантер: Nike не говорит о жестокости полиции в Китае и дискриминации ЛГБТ-сообщества

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер снова выступил на тему угнетений в Китае. В этот раз баскетболист подверг критике компанию NIke, которая, по его мнению, не говорит о жестокости полиции в Китае и дискриминации ЛГБТ-сообщества.



«Nike продолжает смело говорить о несправедливости в США, но когда дело доходит до Китая, то компания хранит молчание. Вы не говорите о жестокости полиции в Китае, вы не говорите о дискриминации ЛГБТ-сообщества и не упоминаете о притеснении меньшинств. Вы боитесь это делать.



Кто делает вашу обувь в Китае? В Китае огромное количество фабрик, где труд принудителен, например, так используют уйгуров. Это современное рабство, которое происходит прямо сейчас. Миллионы уйгуров в настоящее время содержатся под стражей, их принуждают работать на фабриках, которые, по сути, являются тюрьмами», – заявил Кантер в обращении, которое опубликовал в «Твиттере».



Nike оперативно ответил на заявление Кантера: «Мы стремится к этичной и ответственной организации производства. Нас беспокоит информация о принудительном труде в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Мы не используем текстиль и другую продукцию, которая там создаётся».