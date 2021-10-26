Аллей-уп на Хезонью и передача Антипова — в топ-5 моментов недели Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила топ-5 моментов пятой игровой недели регулярного чемпионата сезона-2021/2022.

Аллей-упы на форварда Марио Хезонью (УНИКС) и центрового Евгения Минченко («Автодор»), путбэк-данк форварда Ильи Платонова («Нижний Новгород»), постер центрового Драгана Апича («Зелёна Гура») и передача форварда Павла Антипова («Нижний Новгород») представлены в топ-5 моментов матчей 24-25 октября:

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Напомним, на прошлой неделе в подборку лучших моментов вошли победное попадание разыгрывающего Лоренцо Брауна (УНИКС) и сокрушительный постер-данк тяжёлого форварда Джоэла Боломбоя (ЦСКА).