Майк Джеймс назвал игрока ЦСКА, за выступлением которого ему не нравится наблюдать

Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс ответил на вопрос, за игрой каких баскетболистов ему нравится смотреть. Джеймс отметил, что он не любит наблюдать за Уиллом Клайберном.



«Есть много игроков, за которыми мне нравится смотреть. Например, Де Коло, мне нравится наблюдать за Нандо. Или Шейн Ларкин.



Терпеть не могу смотреть за Клайберном, он мне нравится как игрок, но смотреть на его игру я не люблю. Ровно то же самое у меня с Кори Хиггинсом.



Неманья Недович, мне нравится его игра. Люблю смотреть за игрой Шведа, правда, не знаю, как он будет играть за ЦСКА, может, всё будет по-другому. Также нравится игра Теодосича. В общем, мне нравится смотреть за многими игроками, – рассказал Джеймс в интервью Basketnews.