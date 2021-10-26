Зак Лавин превзошёл очередное достижение Майкла Джордана в составе «Чикаго»

Защитник Зак Лавин превзошёл очередное достижение легендарного Майкла Джордана в составе «Чикаго Буллз». В матче Национальной баскетбольной лиги с «Торонто» 26-летний игрок вышел на четвёртое место в истории франшизы по количеству реализованных трёхочковых бросков.



Ранее на четвёртой позиции располагался именно Джордан (555 точных попаданий из-за дуги), который также является лучшим бомбардиром в истории «Чикаго». Теперь же Его Воздушество лишь пятый в списке — его место занял Лавин (558 трёхочковых).



В текущем сезоне Лавин в среднем набирает 25,5 очка при 5,3 подбора и 4,8 передачи. В четырёх матчах регулярного чемпионата «Чикаго» одержал четыре победы — в последний раз такое было в сезоне-1996/1997.