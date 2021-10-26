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Паскуаль: для победы над «Реалом» «Зениту» нужно улучшить игру в атаке

Паскуаль: для победы над «Реалом» «Зениту» нужно улучшить игру в атаке
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от матча Евролиги с мадридским «Реалом».

«После пяти матчей, четыре из которых были на выезде, настал момент играть дома. Мы знаем, что «Реал» — удивительная команда с превосходным тренером. Они выиграли почти все матчи до этого момента. Нам необходимо улучшать свою игру: показывать хороший баскетбол на обеих сторонах площадки. В основном нам нужно улучшить свои действия в нападении, потому что в прошлом матче мы играли не на том уровне, на котором можем играть.

Команда хорошо отреагировала на результат: мы отлично поработали в последние три дня и готовы в среду показать хорошую игру. Надеюсь, у нас будут возможности, чтобы выиграть эту встречу», — цитирует Паскуаля «Матч ТВ».

Матч «Зенита» и «Реала» запланирован на среду, 27 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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